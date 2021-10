VIDEO ja BLOGI | COVID-19 võib mõjuda rängalt ka kõige noorematele: haiglas on 3-aastane laps

"Käes on COVID-19 kriisi 646. päev. Terviseamet astub teie ette täna äärmiselt tõsises meeleolus, sest haiglate olukord halveneb iga päevaga, isegi tundidega," sõnas ta sissejuhatuseks. Ta viis tähelepanu asjaolule, mis on möödunud nädala jooksul meedias ohtralt kajastust saanud: nimelt, et plaanilist ravi on tulnud mitmel pool edasi lükata. "See tähendab inimeste kannatusi, järjekordade pikenemisi ja kokkuvõttes tervisekahju kogu ühiskonnale."