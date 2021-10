Viis eurot süsti eest lisaks. Perearstide seltsi juht: täiendava tasu maksmine on asjakohane

“Praegune kogemus näitab, et kui helistame kutsudes inimesi vaktsineerima, siis saab üheksal korral sõimu ja ühel korral öeldakse, et võib-olla tullakse,” ütles Vallikivi ning lisas, et seetõttu kulub praegu vaktsineerima kutsumiseks 10 korda rohkem aega kui kevadel.