USA esindajatekoja komitee toetas Trumpi endise peastrateegi Steve Bannoni vastutusele võtmist kongressi solvamise eest

Kui homme kiidab sama asja heaks esindajatekoja täiskoosseis, antakse asi üle justiitsministeeriumile, millel on öelda viimane sõna süüdistuse esitamisel, vahendab BBC News.

Komitee vabariiklasest aseesimees Liz Cheney ütles oma avasõnas, et Bannonil olid olulised eelnevad teadmised 6. jaanuari protestiaktsiooni plaanide ja Trumpi plaanide kohta presidendivalimiste tulemusi diskrediteerida.

Trump on õhutanud oma endisi kaastöötajaid esindajatekoja kutseid tunnistama tulla tagasi lükkama, väites, et neil on ametialane õigus informatsiooni varjata.