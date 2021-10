Põhja-Korea teatas uue allveelaevalt väljalastava raketi katsetusest

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas, et viimane katsetus „aitab suurel määral kaasa riigi kaitsetehnoloogia tõstmisele kõrgele tasemele ja meie mereväe veealuse operatiivvõimekuse suurendamisele”. Teatati, et uue raketi juures on kasutusele võetud arenenud juhtimistehnoloogiad.

Põhja-Korea naabrid teatasid eile, et tuvastasid raketi väljalaskmise ja et see kukkus merre Korea poolsaare ja Jaapani vahel. Lõuna-Korea sõjavägi nimetas raketti allveelaevalt väljalastavaks ballistiliseks lühimaaraketiks ja teatas, et see lasti välja merest Sinpo sadama lähedal. Sinpos asub suur allveelaevu ehitav laevatehas.