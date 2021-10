OTSEBLOGI | Läti kriisiplaan: 3000 koroonahaiget haiglates, patsiendid moodulites ja sanatooriumides, rahvusvaheline abi

Tervishoiuministeeriumi riigisekretär (Eesti mõistes kantsler) Indra Dreika teatas valitsust kavandatavatest sammudest teavitades, et 16. oktoobriks oli haiglate statsionaarides koroonapatsientide raviks 1126 voodikohta, vahendab LSM.

1100-1400 koha täitumisel on ravi võimalik tagada kõigis haiglates, aga on vaja peatada plaaniliste teenuste osutamine, peale mõnede erandite. Samal ajal selgitatakse välja, kui palju saab kaasata täiendavaid inimressursse – residente. Koostatakse ka loetelu haiglate vajadustest, et valmistada ette rahvusvahelise abi palumine.