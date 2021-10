Tanel Kiik selgitab erikomisjonile viirusetõrje olukorda. "Läheneme numbritelt kevadisele kriisiolukorrale"

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu tõi välja, et koroonaviiruse levik üle Eesti on kriitiline. "Igapäevaste uute juhtumite ja haiglaravil viibijate arv kasvavad ja me läheneme numbritelt kevadisele kriisiolukorrale," tõdes ta.

Reinsalu sõnul on komisjoni jaoks tähtis saada ülevaade, millised on valitsuse kavandatavad tegevused. "Kriitilise märgukirja viirusekriisi juhtimise kohta on valitsusele edastanud ka riigikontrolör ning oluline on kuulata ministri kommentaare," tõdes Reinsalu.