Ratas Keskerakonna juhivahetuse mõttest: lehepealkirjadega erakonna tulevikku ei kujundata

Eelmine peaminister pakkus saatejuht Andres Kuuse palvel ka analüüsi möödunud kohalike valimiste teiste võitjate-kaotajate teemal: "Eesti 200 on teinud väga jõulise sammu ja näidanud, et 2023. aastal pretendeerivad nad riigikogu koosseisu. EKRE jällegi ei suutnud neile pandud ootusi täita."

Tallinna puhul juhtis Ratas tähelepanu, et kuigi enamusest jäädi ilma, saadi protsentuaalselt isegi rohkem hääli, kui eelneval korral. Saatejuht tõi välja, et Tallinnas Keskerakonda vedav linnapea Mihhail Kõlvart on teinud aeg-ajalt partei pealiiniga vastuollu minevaid avaldusi. "Ma saan aru, mida te kookida tahate, aga see ei õnnestu," ütles Ratas ning tunnustas Kõlvartit hea soorituse eest nii valimistel kui ka linnapeana.