Millised on populaarseimad talverehvid 2021/2022 hooajal?

Naastudeta talverehvidega ehk lamellrehvidega võib sõita aasta läbi. Siiski tasuks need vahetada spetsiaalsete suverehvide vastu, kui suvine läbisõit ületab 5000 km. Talverehvide kasutamine on nõutav sõidukitel, mis on registrimassiga kuni 3500 kg.

Millised on talverehvid?

Võrreldes suverehvidega on talverehvidel mustri sügavus suurem kuni 3 mm. Soovituste kohaselt võiks see olla vähemalt 4-5 mm. See võimaldab juhtida lund rehvi alt eemale, mis teeb võimalikuks lumiste ja libedatel teedel liikumise. Samuti on teatud eelised mustal jääl või pakitud lumel liikumisel. Rehvide koostises on spetsiaalne kummisegu, mis jääb pehmeks ka külmas.

Talverehvid tagavad parima haakuvuse, kui soovite peatuda ja kohalt võtta kaldteel või mäenõlvalt. Lisaks võimaldavad need paremini pidurdada ja efektiivselt manööverdada lumistel ja jäistel teedel.

Kuna rehv on ainuke osa, mis on auto ja tee vahel, peaks see olema võimalikult kvaliteetne. Silmas tuleb pidada nõudeid nii mõõtmetele, kiiruse kategooriatele kui ka koormusindeksile. Andmed selle kohta on olemas sõiduki tehnilises passis. Üheaegselt võivad autol olla erinevad rehvid, kui ühel teljel on sama tüüpi rehvid. Siiski ei ole see soovitatav, sest niimoodi halvenevad sõiduomadused. Eriti võib see saada saatuslikuks märjal või libedal teel.

Peale selle tuleb mõelda ka, millistel teedel rohkem sõidetakse - kas jäistel külavaheteedel või linnas asfaldil, mis on tihti soolane.

Millal rehve vahetada?