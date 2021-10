Anneli Ott kultuurisündmustele enam ei pääse. Endine kultuuriminister Paet: ta ei tohiks jätkata

"Kulutuuriüritustel käimine on väga oluline ja suur osa kultuuriministri tööst ning on elementaarne, et kultuuriminister neil üritustel ka kohal käib," ütles endine kultuuriminister Urmas Paet.

Paet lisas, et kultuuriministril tuleb olla kursis valdkonnaga, mille eest ta vastutab ning selleks, et valdkonna arengule kaasa aidata, peab minister nägema ja kuulama, mis toimub.

"Lisaks tippkultuurisündmustele tuleb ministril käia mööda Eestis kultuurimajades amatöörkultuuritegijatega kohtumas, lisaks on kultuuriministeeriumi all ka sport ning ministril tuleb käia riiki esindamas ka spordiüritustel," ütles Paet.

Paet näeb, et võimalusi vaktsineerimiseks on Eestis pakutud juba üle poole aasta ning selline olukord on sobimatu, kus üks valitsuse liige oma eeskujuga ei toeta samme, mis tagaks riigi lahti oleku ja rahva tervise kaitse.

"See on nii ju igas ametis, et kui inimene ei ole võimeline oma tööd 100% tegema, siis ta ei saa teha seda tööd," võttis Paet olukorra kokku.

Delfi üritas korduvalt kommentaari saada ka kultuuriminister Anneli Otilt, kuid seni tulutult.