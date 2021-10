ERISAADE | Raimond Kaljulaid sotside juhi kohta ei ihka: üks vajalik komponent on puudu

Kaljulaid selgitab, et viie partei koalitsioon (Isamaa, EKRE, SDE, Reformierakond ja Eesti 200) poleks Tallinnas töötanud, maailmavaated on erinevad ja Keskerakond väärib oma suure häältesaagiga võimalust koalitsioon moodustada. "On täiesti mõisteatav, et neil on vaja pisut aega, et omavahel tõsiselt asjad läbi arutada," viitab ta selle kohta, et Keskerakond pole otsustanud, kellega kõnelusi pidada.

Üheks variandiks on ka sotsid ning Kaljulaidi kinnitusel ollakse võimalike kõneluste võimalusele avatud. Eesmärgiks oma valimislubaduste elluviimine.

Saates on juttu, et sotsid pole oma tulemusega Tallinnas rahul, märkimisväärse osa varasematest toetajatest napsas ilmselt Eesti 200. Mis on selle põhjused? Mis muuta?

Saate teises pooles on ka juttu, mis on sotside tulevik. Kas ja mil Indrek Saar välja vahetatakse? Kaljulaid ise seda kohta ei ihka. Tema hinnangul eeldab see positsioon, et on olemas töökogemus valitsuses. Ta on töötanud pikalt linnasüsteemis ja riigikogus, ent ministriametis veel mitte.

Kõigest pikemalt juba erisaates.