Millised piirangud tulevad? Valitsus arutab juba kuuendat tundi

Reformierakonna peamine ettepanek on piirata mittevaktsineeritud inimeste tegevust. "Vaktsineerimisnumbrid on pikalt kukkunud ja selles osas ei ole tehtud piisavalt pingutusi. Meil on vaja kiiremini reageerida," sõnas Reformierakonna fraktisooni juht Mart Võrklaev reedel Delfile ning lisas, et täiendavad piirangud mittevaktsineeritutele võiksid olla seotud meelelahutuse, kaubanduse ja toitlustusega.