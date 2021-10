BLOGI | Kaja Kallas: alates esmaspäevast negatiivne test koroonatõendina enam ei kehti

Peaminister Kaja Kallas ütles, et kuni uue aastani negatiivset testi enam COVID-tõendi asendusena ei tunnustata. Koroonapassi küsitakse vähemalt 10. jaanuarini. Kallas põhjendas kuupäeva, öeldes, et sinna perioodi jäävad jõulud ja aastavahetus ning sestap võiks vaktsineerimata inimestel lasta end kaitsepookida enne pidusid ja koosviibimisi.

Kallas toonitas, et kõigil asutustel, kel on kohustus koroonatõendit küsida, peavad seda tegema, vastasel juhul on võimalus terviseametil need ettevõtted sulgeda.