Lätlane karmidest piirangutest: lätlased on väga pettunud. Eriti need, kes vaktsiinidesse usuvad ja on reegleid järginud

Ieva toob välja, et ta on enda läti sõpradega rääkides tajunud, et nad tunnevad toimuva pärast stressi ja on frustreerunud. "Näiteks mõni sõber ütleb kohe esimese asjana, et ei soovi vaktsineerimisest ja koroonast rääkida. See näitab, et asjad on üle võlli läinud.”