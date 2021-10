VIDEO | Kõks ja minekut? Nädalaga proovis Harjumaal 50 korral avarii põhjustanud juht sündmuskohalt põgeneda

Eelmisel nädalal registeeriti ainuüksi Harjumaal 50 liiklusõnnetust, mille põhjustajad otsustasid vastutusest kõrvale hiilida ja sündmuskohalt lahkuda. Politsei avaldas videod mõnest juhtumitest ja selgitas, millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral.

"Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi Sulle teeks. Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil kokkulepe säästab Sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike," teatas liiklusjärelevalvekeskus.