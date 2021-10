Jüri Ratas koroonapuhangust: eriolukorra kehtestamise võimalusega peab arvestama

Ratas kommenteeris ERRile Lätis neljapäeval kehtima hakkavaid ülikarme piiranguid ja tunnistas, et kui plaaniline ravi on sealsetes haiglates sulgunud, siis väga muid võimalusi pole.

"Ma väga loodan, et [Eesti] valitsus suudab kiiresti otsustada need motivatsioonimeetmed ja ka võimalikud teised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui see nii ei lähe, siis võib juhtuda, et oleme silmitsi sama asjaga."

Ratas lisas, et ainus ja kõige olulisem küsimus on haiglate vastupanuvõime.

"Kui seda enam pole, plaaniline ravi sulgub, siis piirangutest pääsu pole. See tõstatab teoreetiliselt üles ühe võimalusena sisendi andmise ühiskonda, et me ei ole eriolukorrast väga kaugel."

Eriolukorra kehtestamist valitsus Ratase sõnul siiski veel arutanud pole, kuid selle võimalusega peab arvestama.

"Aga kui meie haiglatest tuleb sarnaseid signaale kui Lätis, siis tuleb kasutada kõiki võimalusi ja meetmeid."

Ilmselt oodata uusi reegleid

Delfi teada kogunes valitsus täna hommikul, et arutada, mis täiendavaid piiranguid või boonuseid rakendada. Reformierakonna seisukoht on olnud pigem see, et just täiendavad piirangud on hetkel võtmekohaks. Keskerakond on rohkem propageerinud nn präänikumeetmeid.

Tanel Kiik käis eelmisel nädalal isegi välja, et vaktsineerida soovijatele võiks maksta preemiat. Peaminister Kaja Kallas seda meedet ei soosi. "Mina isiklikult inimestele reaalselt raha maksmist vaktsineerimise eest ei toeta. See on ikkagi ravim ja ka ravimiamet on ju öelnud, et selliseid asju ei tohiks omavahel kokku siduda. Nii et see minu meelest ei ole õige tee," lausus ta eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.