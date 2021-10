GRAAFIK | Haiglaravi vajavate COVID-patsientide arv kasvas nädalaga rohkem kui 100 võrra

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma on eelnevalt märkinud Delfile, et Eesti riigil on tarvis hakata rakendama karme meetmeid ühtviisi nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata elanikkonnale, kui seitse päeva järjest lisandub igapäevaselt 60 COVID-patsienti päevas (420 uut patsienti nädalas).

Läbipõdemine on väga valus – ohvreid on kindlasti rohkem kui vaktsineerimise teel.

"Et mõistlikult edasi toimida, on vaja tõsta ühiskonna immuunsust COVID-i suhtes. Ükskõik, missugune see piirang ka poleks, immuunsust nad ei tõsta. Jah, piirangutest võib abi olla – vähendavad kontakte, aitavad haiglatel koormust maha võtta. Aga samaaegselt peab toimuma immuunsuse suurendamine ning immuunsuse tekitamisel on ainult kaks võimalust: kas vaktsineerid või põed läbi. Läbipõdemine on väga valus – ohvreid on kindlasti rohkem kui vaktsineerimise teel," sõnas viroloog Delfile.