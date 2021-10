Põhja-Korea lasi ballistilisi rakette Jaapani merre

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatas täna, et üks rakett lasti välja Sinpo sadamast Põhja-Korea idarannikul, kus on allveelaevade baas. See maandus Jaapani merre.

Lõuna-Korea meedia teatas, et see rakett arvatakse olevat lennanud umbes 450 kilomeetrit maksimaalselt 60 kilomeetri kõrgusel.

Põhja-Korea katsetas allveelaevalt väljalastavat raketti 2019. aasta oktoobris, kui lasi veealuselt platvormilt välja raketi Pukguksong-3. Riiklik uudisteagentuur KCNA teatas siis, et see lasti välja kõrge nurga all, et vähendada välist ohtu.