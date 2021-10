Politsei: Norra vibumees tappis ohvrid terava eseme, mitte nooltega

„Mingil hetkel ta viskas ära või kaotas oma vibu ja nooled,” ütles politseiinspektor Per Thomas Omholt ajakirjanikele, vahendab AFP.

Politsei, kes varem oli öelnud, et kahtlusalune Espen Andersen Bråthen oli relvastatud vibu ja noolte ning kahe muu relvaga, ei täpsustanud, millise terava esemega tegemist oli.

Politsei lisas, et küsitleb endiselt tunnistajaid.

„Kõik viitab sellele, et ohvrid valiti suvaliselt,” ütles Omholt.

Politsei teatas, et kahekohalise numbriga arvu inimesi lasti ka rünnaku alguses nooltega, aga keegi selle tagajärjel ei surnud.

Ülekuulamise käigus on Bråthen viis mõrva ja kolme inimese vigastamise üles tunnistanud.

„Mis puutub motiivi, siis on haigus peamine hüpotees. Ja mis puutub islamiusku pöördumist, siis see hüpotees on nõrgenenud,” ütles Omholt.