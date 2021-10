Ministeerium tahab koolides testida ka alla 12-aastaseid

"Praktika näitab, et lähikontaktsusest saadakse teada alles kuskil kolme või enama päeva pärast kui algne kontakt toimus. PCR-test peaks meile näitama juba piisava tundlikkusega kohe kas inimene on nakkusohtlik või mitte," selgitas ministri nõunik Mario Kadastik.

"Kui meil õnnestub seda teha pulgakommi meetodiga – efektiivselt on see tampooni lutsutamine. See ei ole kellelegi kuhugi sügavale ninaneelu pulgaga ronimine. Ma ei usu, et kellelgi oleks selle vastu väga midagi," rääkis Kadastik.