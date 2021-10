Lätis avaldati väidetav vestlus tervishoiuministri ja kiirabi juhi vahel, milles räägitakse katastroofimeditsiini käivitamisest

„Millised konkreetsed ettepanekud kriisijuhtimiseks teil on? Mida te tahate, et teeksin mina, et teeks Indra (Indra Dreika, tervishoiuministeeriumi riigisekretär – toim)? Ma saan aru, et vältimatu meditsiiniabi teenistusel on raske. Teile tundub, et teid on hüljatud ja olete selles kriisis üksi. Mida nimelt tuleb teisiti teha?” küsib salvestuses mees, kes on väidetavalt Pavļuts.

„Tuleb aktiveerida katastroofimeditsiini süsteem. Haiglad ootavad seda, nad on viis aastat õppinud selle süsteemi järgi töötama. Nad ootavad tsentraliseeritud otsuseid. Seal on selgelt kirjeldatud tasemed – millisel hetkel võib alata patsientide sorteerimine, millistel hetkedel võib elukvaliteedi teenuste osutamisest keelduda ja muu selline. Mina ootan seda,” vastab naishääl, mis kuulub väidetavalt Cipulele.

Lai Dievs stāv klāt mums un @LieneCipule ja par veselības nozari krīzes pīķī atbild narcisistisks politikānis @pavluts kurš meklē, kam uzvelt vainu un mobingo NMPD vadītāju, atkratoties no krīzes vadības lēmumiem! pic.twitter.com/8JQ7wmJEZR — AM (@AgneseMargevica) October 17, 2021

Katastroofimeditsiini süsteem võidakse aktiveerida meditsiinialases erakorralises olukorras: kui haiglad ei tule patsientide suure arvuga toime, on rohkem instrumente olukorra lahendamiseks. Saab kaasata rohkem meditsiinijõude või sorteerida patsiente.

Lätis on katastroofimeditsiini plaan olemas. Selles on 24 lisa, neist viimane on hingamisaparaatide jagamise plaan COVID-19 pandeemia ajal. Seal on muu hulgas kirjas ka patsientide prioriteedi põhimõte.