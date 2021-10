Merits ütles, et Lõuna-Eestis on plaaniline ravi juba lõpetamisel ja sellisest olukorrast ei ole sugugi kaugel ka Põhja-Eesti.

„Meetmetel on reaalne mõju rahva tervisele ja pandeemiale, kui nende abil võidetud aega kasutataks ära selleks, mida on vaja teha – viia läbi vaktsineerimine siiani vaktsineerimata riskigrupis ja teha tõhustusdoosid neile, kellele vaja (immuunpuudulikkusega inimestele – M.E),“ rääkis Merits.