Mihhail Kõlvarti sõnum võimalikele ülejooksikutele: meie uksed on lahti

Kõlvart rääkis, et ta koduerakond pole veel kujundanud seisukohta, mis formaadis ja kellega hakata läbirääkimisi pidada. Ta rõhus, et tema jutt sellest, et nad valmis Tallinnas ka opositsiooni jääma, oli tõsi.

"Ootasime, kas meie kolleegid suudavad suure koalitsiooni kokku panna. Väga kiiresti tuli tagasiside, et tegelikult ei suuda." Kõlvart kinnitas, et valikus on nende jaoks ennekõike Reformierakond, SDE ja Eesti 200. Ta viitas, et Isamaa ja EKRE andsid juba enne valimisi signaali, et nemad välistavad koostöö. "Retoorika on nüüd natukene muutunud, aga me ei hakka nende järel jooksma."

Keskerakond sai volikogus 38 kohta, absoluutenamuseks oleks vaja oma leeri 40 volinikku.

Saatejuht Priit Kuusk uuris ka teoreetilise võimaluse kohta, et kui kaks häält puudu, siis inimesi teistest parteidest üle meelitada, üle osta. Kõlvart märkis, et see on praegu populaarne küsimus. "Linnavolikogu ei ole turg. Me ei hakka käima ja otsima. Aga samas ma ütlen otse, et meie uksed on lahti."

Ta kinnitas, et Keskerakonna eesmärgiks on selle nädala jooksul jõuda selleni, et hakata mõne erakonnaga läbirääkimisi pidama.

EKRE ja Isamaa välistasid koostöö eos

Raimond Kaljulaid (SDE) kirjutas Facebookis täna, et Keskerakond saab ise võtta initsiatiivi ning liikuda edasi linnavalitsuse moodustamise suunas.

Kristen Michal (Reformierakond) arvas samuti, et et valimiste võitja on see, kes konsultatsioone vedama hakkab. "Aga kuna kõik on väga värske, suhtleme ka kõigi teistega. Ma ei eelda, et täna-homme hakatakse sügavamaid läbirääkimisi pidama," lausus ta Delfile.

Eesti 200 poolt öeldi, et Eesti 200 kätega Tallinnas EKRE võimule ei tule.

Viie erakonna ühiskoalitsioonile (SDE, EKRE, Eesti 200, Isamaa ja Reformierakond) näitas avalikult rohelist tuld vaid Isamaa.

Kui 10. oktoobril toimus Delfi valimisdebatt, siis ütles Urmas Reinsalu (Isamaa) selgelt välja, et volikokku pääsemise korral Keskerakonnaga koostööd ei tehta. Talle sekundeeris EKRE juht Martin Helme.