Edgar Savisaar Keskerakonna olukorrast Tallinnas: koalitsioon sotsidega oleks kahe otsaga mäng

Savisaar rõhus Facebookis tehtud postituses, et ei teinud suurt kampaaniat. "Kandideerisin koos algajatega, kellel ei olnud mingeid valimiskogemusi. Usun, et suutsin ühtteist edasi anda ja riigikogu valimistele tulevad nad hoopis pädevamatena. Vähemalt ei lase endale liiga teha!"

Ta nentis, et ka Keskerakond jäi Tallinnas kaotaja rolli. "Eelmine kord said nad 40 mandaati, seekord 38 mandaati. Täitus opositsiooni peamine unistus - Keskerakond kaotas pealinnas ainuvõimu," arutles ta.

Savisaar viitas sellelegi, et üks võimalik koalitsioonipartner oleks SDE. See aga oleks eksmeeri sõnutsi kahe otsaga mäng. "Tavaliselt on olnud lihtne neid üle meelitada, tean seda ka enda kogemustest. Nad on ka kõige nõrgemad linnavolikogu parteidest. Aga kui vaadata seekordset koosseisu, siis põhiliselt on tegu riigikogu liikmetega, kes võivad olla tugevamast puust."

Kristen Michal (Reformierakond) arvas samuti, et et valimiste võitja on see, kes konsultatsioone vedama hakkab. "Aga kuna kõik on väga värske, suhtleme ka kõigi teistega. Ma ei eelda, et täna-homme hakatakse sügavamaid läbirääkimisi pidama," lausus ta Delfile.