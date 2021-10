Hoolimata EKRE võidust Pärnus, võib praegune linnapea Romek Kosenkranius meeri koha säilitada

Laneman kinnitas Delfile, et koalitsioonikõnelused käivad. Tal ei ole aga kindlat soovi astuda praeguse meeri Romek Kosenkraniuse kingadesse.

„Ei meie erakonnana ega ma ise ei ole seadnud mingeid konkreetseid kohti sihiks,“ ütles Laneman. „Tahame Pärnus teha asju, mis on linnale olulised ja valimistulemus näitab, et ka linnarahvas tahaks EKRE programmis lubatut elluviiduna näha.“

Samal ajal spekuleeritakse, et valimised võitnud EKRE kavatsetakse opositsiooni jätta. Ei Laneman ega Kosenkranius soovinud sel teemal pikemalt mõtteid avaldada.

„Eks erinevate valimisliitude variante kindlasti on ja eks pikas perspektiivis saadab edu neid valimisliitusid, kus on võimalik üksteisele toetuda,“ ütles spekulatsioonide peale Laneman.