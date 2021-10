Vaktsineerimiskeskus Lasnamäel 12.08.2021 Foto: Jaanus Lensment

Vaktsineerimine on efektiivseim viis koroonaviiruse leviku pidurdamiseks, ütlevad nii teadusnõukoja kui ka valitsuse liikmed. Siiski on neid, kes ei saagi lasta end vaktsineerida, sest neil on selleks meditsiiniline vastunäidustus. Terviseameti andmeil on selliseid inimesi Eestis 175.