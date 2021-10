Tundmatu nägu või mitte: kes on Jüri Ratasele tuule alla teinud Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats?

21 aastat Keskerakonnas. Mustamäe ringkonna esinumber. Riigikogu esimees. Hiljutine peaminister. Partei esimees. Häältesaak ringkonnas: 3034.

6 aastat Keskerakonnas. Mustamäe ringkonnas järjekorranumbrilt teine. Kahekordne ringkonna linnaosavanem (varasemalt ka teise partei sildi all). Häältesaak ringkonnas: 8466.

Kuigi Jüri Ratase isiku tasapisine lahjenemine poliitikas on olnud käesoleva poliitaasta üks suurimaid märksõnu, oli Mustamäe tulemus selgelt ka selliste arengute taustal alla latti minek. Sai tema madalale tulemusele saatuslikuks peibutuspartlus või miski muu, on nüüd miskit, mille väljaselgitamisega tegelevad poliittehnoloogid. Eriti murelikult tehakse seda ilmselt juba praegu just Keskerakonnas. Mis võib olla aga Lauri Laatsi fenomen? Ja kes ta selline üldse on?

Tundmatu Laats

“Pidin googeldama, et kes ku*at see LAURI LAATS on.”

“Elan Mustamäel ja Lauri Laats meenub ainult jõulude ajal, kui kaardi saadab ja valimiste ajal.”

Mõlemad laused on reaktsioonid Twitterist eilsel valimisõhtul. Sedapuhku just seetõttu, et Lauri Laatsi nime kandev härras tegi oma ringkonnas niivõrd võimsa tulemuse, et ta käis õhtutundidel meediast läbi kümneid kordi. Tõepoolest - Eesti kontekstiski suur häältesaak ja mustamäelased (veel vähem mujal elavad inimesed) kohati vaevu teavad, kellega tegemist.

Laats on tegelikult Mustamäel olnud tegev juba pikki aastaid.

Tema poliitiline teekond sai teadupärast alguse aastal 2005, mil mees astus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmeks. Kümne sotsiks oldud aastaringi jooksul jõudis ta nii SDE volikokku, Tallinna piirkonna juhatusse kui ka Mustamäe osakonna esimeheks. Ametikohtade poolest käis ta korra läbi ka Mustamäe linnaosavanema tooli (perioodil 2009-2010, lahkus ühes terve parteiga linna valitsevast koalitsioonist) ning veetis mitu aastat Tallinna linnavolikogus.

Aastal 2015 - lühikest aega peale parlamendivalimisi - otsustas Laats astuda SDE-st välja ning marssida sisse Keskerakonna lahtisest uksest.