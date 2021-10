Läti tervishoiuministri ettepanek on kõige mittehädavajaliku sulgemine, kaugtöö ja komandanditund

Praeguseks on õnnestunud kontakte vähendada 5-10%, selgub tervishoiuministeeriumi analüüsist. Nakkus levib kontrollimatult ja haiglates on juba üle 1100 koroonapatsiendi, vahendab Läti Delfi.

Pavļuts õhutab kehtestama mitmeid erakorralisi meetmeid plaani D+ alusel. Plaan töötati tervishoiuministeeriumi algatusel välja juba tänavu märtsis. Sisuliselt on see lockdown, mis näeb ette karme piiranguid.

* Ei toimu spordi-, meelelahutus-, kultuuri (kino, teater, kontserdid), harrastus-, gastronoomilised, tervise-, usu ja teised silmast silma toimuvad üritused;

* Töö kohapeal jätkub ainult tootmises ja ehituses ning kohtades, mis on vajalikud ühiskondlike funktsioonide täitmiseks;

* Pärast sügisvaheaega jätkub õppetöö veel kolm nädalat distantsil, silmast silma tegevus ringides ja muu klassiväline tegevus jääb ära. Lasteaiad jätkavad tööd nende laste jaoks, kelle vanemad peavad töökohal käima;

* Ruumides või vabas õhus ei tohi koguneda üle 10 inimese ja mitte enam kui kahe leibkonna liikmed;

* Kui ühistranspordi täituvus on üle 50%, tuleb avada aknad, sõidusoodustused ei kehti ning on kohustus kanda maske FFP2. Kõigi meetmete järgimist tuleb rangelt kontrollida;

* Kõigil töökohtadel peavad kõik töötajad läbima igapäevase tervisekontrolli ja tegema kolm korda nädalas antikehade ekspresstesti;

* Kui käiakse töökohal tööl, lühendatakse tööpäeva kuuele tunnile;

* Kella 19-st 6-ni kehtib komandanditund;

* Tugevdatakse kontrolli füüsiliste isikute üle ja suurendatakse trahve juriidilistele isikutele;

* Kehtestatakse piirangud mittevajalikule riiki sisenemisele.