VIDEO | Jüri Ratas: mina jäin isikliku häältesaagiga väga rahule. Erakonnas ei ole olnud juttu esimehe vahetusest

Kuidas te jäite rahule oma isikliku häältesaagiga?

Ma jäin väga hästi rahule. Ma saan aru, et Delfi ei ole sellega rahul, aga mina olen väga rahul. Keskerakond võitis üle Eesti, võitis Tallinnas. Nii et see on tugev mandaat meie valijatelt.

Ei saa mööda vaadata sellest, et Mihhail Kõlvartist te saite peaaegu 24 000 häält vähem ja isegi Lauri Laats tegi teile ära, kellega kandideerisite samas ringkonnas. Kas teile tundub, et see näitab midagi selle kohta, et Keskerakonna esimees vajaks vahetust?

Ma olen väga uhke oma meeskonna üle.