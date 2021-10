Ametlik: Pärnusse ei tule Läänemere Kunstisadamat

Pärnu jõe suudmesse kunstimuuseumi plaaninud sihtasutus Uue Kunsti Muuseum esitas veel küll avalduse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuni 30. juunini 2023, kuid RTK andis taotlejale teada , et tal puudub igasugune kindlus, et muuseum selle loomisega ka algselt plaanitust aasta hiljem hakkama saab.

RTK 7. veebruari 2019 otsuses seisis, et projekti kogumaksumus on 2 594 000 eurot, millest toetus on maksimaalselt 1 994 007,79 eurot ja omafinantseering minimaalselt 599 992,21 eurot.