Leedu tervishoiuminisrit ja tema lapsi ähvardatakse: ärge puutuge minu perekonda

„Me püüdsime perekonnas alguses suhtuda sellesse leebelt, nagu mängu. Aga ajapikku sarnaneb see üha vähem mängule, oli näha, et see tegevus on organiseeritud. Mõnede juhtumitega seoses olen ma juba politseisse pöördunud. Minu sõnum on järgmine: ärge puudutage minu perekonda.

Minu tütred on saanud massiliselt inetuid sõnumeid. Sõna „inetu” on siin liiga pehme väljend. Ma saa endale lubada nende tsiteerimist. Ma olen poliitik, kes soovivad mind kritiseerida, võivad kirjutada mulle töömeilile. Palun, kirjutage, valage oma rahulolematus välja. Aga ma ei luba puudutada oma perekonda, lapsi. Ma suhtun kannatlikult neisse, kes mind kritiseerivad, aga ma ei saa lubada isegi sotsiaalmeedias osaleda inimestel, kes naeravad surnute üle ja kasutavad ebatsensuurset sõnavara,” ütles Dulkys Leedu Delfile.

Dulkys märkis, et praegu on Leedus selgelt näha probleem, et ennast ei lase vaktsineerida noored inimesed. Kõige paremad on vaktsineerimisnäitajad küpsetel inimestel, neil, kes olid täiskasvanud, kui Leedu sai taas iseseisvaks.

„On selline tunne, et see küps põlvkond päästab meid teist korda,” ütles Dulkys.

Dulkysi sõnul on madal vaktsineerimisnäitaja Leedus tihedalt seotud eredalt väljendunud individualismiga: „Väga palju räägitakse inimõigustest, aga ei taheta näha kohustusi ühiskonna ees. Võib-olla ei ole mul õigus, aga ma arvan, et sõna „meie” on meil ära rikkunud see, et me veetsime 50 aastat nõukogude süsteemis, mis seostub paljudel kollektivismiga. Ja nüüd tundub olevat häbi teha midagi teistega koos. Ja kui tekib probleem, mida tuleb lahendada koos, ei oska me seda teha. Sest näib olevat programm: indiviid on hea, aga ühistegevus on hullem kui Nõukogude Liit.”