Politsei tabas kaks tadžikki, kes kehastusid Eesti pangatöötajaiks ja petsid eakailt raha välja

Möödunud neljapäeval, 14. oktoobril sai politsei info, et Tartus püüdsid kelmid ühelt eakalt härralt välja petta ligi 26 000 eurot.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman kirjeldas, et härraga ühendust võtnud kelm suhtles vene keeles ning esitles end Swedbanki töötajana väites, et pangas viiakse läbi kontrollaktsioon ebaausate töötajate väljaselgitamiseks. „Kelmide ettevõtmisesse kaasatud härral paluti tulla pangakontorisse, oma arvelt suur rahasumma välja võtta, anda see agendile ning hiljem pidavat ta selle tagasi saama,“ kirjeldas Vosman.

„Käivitasime politseioperatsiooni, et saada võimalikult palju lisainfot kuriteos kahtlustatavate kohta ning samas takistada pettuse toimepanemist. Uurimises kogutud info juhatas politsei järgmisel päeval Jõhvi, kus ühe pangakontori juures kaks kelmuskatses kahtlustatavat meest otse teo toimepanemisel ka kinni peeti,“ sõnas Vosman.

Tegu on kahe nooremapoolse Tadžikistani kodanikuga, kes elavad alaliselt Lätis. Kuigi politseil õnnestus kahtlustatavad tabada otse teolt, jõudsid kelmid kannatanu kontolt paraku juba varem 4000 eurot üle kanda.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Külli Saksa sõnul oli vältimatu kuriteos kahtlustatavad vahi alla võtta. „Taolisi kelmusi organiseerivate isikute ring on laiem ning politsei poolt kinni peetud kahtlustatavad on vaid üks lüli sellest kuriteoskeemist. Kogutud andmed viitavad, et vabadusse jäädes lahkuksid nad suure tõenäosusega koheselt Eestist ja neil tekiks võimalus hakata uurimisest kõrvale hoidma. Lisaks aitab nende vahi alla võtmine loodetavasti ära hoida mõne järgmise sarnase kuriteo Eestis või välismaal. Küll aga ei ole need kaks kahtlustatavat ainsad sellistes kelmustes osalejad ja kindlasti ei tohi inimesed oma valvsust kaotada. Oluline on enda vara selliste petturite eest hoida ning mitte anda kellelegi ligipääsu enda pangakontole,“ ütles Saks.