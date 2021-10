Kristen Michal: õnnitlused Keskerakonnale. Võitja peaks nüüd hakkama võimukõnelusi vedama

Ta ei eita samas, et linnas on lihtsam suuremaid plaane ellu viia, kui on olemas ka valitsuskoalitsiooni tugi.



Kuidas kirjeldaksite valimisõhtu järgset poliitilist õhkkonda?

Ma arvan, et see on normaalne valimisjärgne olukord, kus kõik hingavad korra sisse ja välja. Kui püüda pikka juttu lühemaks teha: on loogiline, et valimiste võitja võtab initsiatiivi valitsuse moodustamisel.

Toon analoogi: 2019 tehti koalitsioon valimiste võitja vastu – see ju hästi ei lõppenud. Soovin Keskerakonnale ja ka Mihhail Kõlvartile väga hea isikliku tulemuse puhul, aga on hea, et ainuvõim on läbi saanud.

Mida arvata sellest, et Mihhail Kõlvarti hinnangul võiks viis väiksemat proovida koalitsooni moodustada, kuigi juba kaks erakonda on "kambaka" välistanud?

Ma eeldan, et valimiste võitja on see, kes konsultatsioone vedama hakkab, aga kuna kõik on väga värske, suhtleme ka kõigi teistega.