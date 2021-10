Hispaanias osutus tunnustatud naissoost krimikirjanik kolmeks meheks

Reedesel Planeta auhindade kätteandmisel, kus viibisid teiste seas Hispaania kuningas Felipe VI ja kuninganna Letizia, šokeerisid publikut kolm televisiooni stsenaristi Agustín Martínez, Jorge Díaz ja Antonio Mercero, kes paljastasid, et armastatud krimikirjanikku ei ole tegelikult olemas, vahendab CNN.

Mola agendi veebilehel nimetatakse teda „Madridis sündinud autoriks”, kes kirjutab pseudonüümi all, et jääda anonüümseks. Juures on ka mitu fotot tundmatust naisest, kes vaatab kaamerast kõrvale.

Varasemates intervjuudes Hispaania meediale on Martínez, Díaz ja Mercero nimetanud Molat naissoost ülikooliprofessoriks, kes elab koos mehe ja lastega Madridis.

Mola raamatutes tegutseb tavaliselt naisdetektiiv Elena Blanco, keda kirjastaja Penguin Random House nimetab „kummaliseks ja üksikuks naiseks” kes „armastab grappat, karaoket, kollektsioneeritavaid autosid ja seksi linnamaasturites”.

Raamatus, mis Planeta auhinna võitis, ei tegutse aga Blanco. See on ajalooline põnevik „Elajas”, mille tegevus leiab aset 1834. aasta kooleraepideemia ajal ja keskendub sarimõrvarile, keda ajavad taga ajakirjanik, politseinik ja noor naine.

Mola romaanid on tuntud verise sisu poolest ja Hispaania meedia on varem märkinud, et kontrast Mola väidetava abielus ülikooliprofessori elu ja raamatute vägivaldsuse vahel on kasulik turundusvõte.

Uudis vapustas paljusid kirjandustegelasi ja kõik ei ole sellest vaimustatud. Ennast kirjanikuks ja feministiks nimetav Beatriz Gimeno, kes oli kunagi võrdõiguslikkuse eest võitleva Naiste Instituudi direktor, kritiseeris Martínezit, Díazit ja Mercerot Twitteris.

„Lisaks naise pseudonüümi kasutamisele, andsid need tüübid aastaid intervjuusid. Asi pole ainult nimes, asi on valeprofiilis, mida nad on kasutanud lugejate ja ajakirjanike uskuma panemiseks. Petised,” kirjutas Gimeno.

2020. aastal avaldas Naiste Instituudi regionaalosakond Mola teose „feministliku kirjanduse” kogumikus.