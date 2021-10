Lukašenka: Lääne eesmärk on võimuvahetus, Valgevene tšekistid on andnud kaaluka panuse riigi kaitsmisse

„Tahan juhtida tähelepanu: olukord on jätkuvalt pingeline ja meil rahuneda see ei lase. Teile on teistest paremini teada, et ebaõnnestunud riigipöördekatse ei muutnud vastase plaane. Kollektiivne Lääs jätkab riigi siseasjadesse sekkumist, eesmärgiga võimuvahetus, ja kõige ohtlikum meie jaoks on meie riigi iseseisvuse hävitamine. Seda peame me meeles pidama. Mõistma ja teadvustama iga päev ja iga tund, eriti teie,” lausus Lukašenka.