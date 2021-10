Mitte ainult Narva! Keskerakond kaotas Kohtla-Järvel ainuvõimu. Pildile tõusis esmakordselt EKRE

“Ma arvan, et Keskerakonna languse taga on nende valitsemiskultuur, milles oli palju opositsiooniga mitte arvestamist ja ka vähe rahva arvamuse kuulamist,” ütles Kohtla-Järve kandidaatidest kõige parema tulemuse, ehk 614 häält teeninud sotsiaaldemokraat Eduard Odinets .

Odinets lisab, et sama seltskond on Kohtla-Järvel valitsenud juba kaua ja inimesed tahavad muutust ning värskeid nägusid. Koalitsiooni veel paika pandud ei ole.

Keskerakonna suur kukkumine tähendab ka seda, et senise kaheksateistkümne mandaadi asemel on Keskerakonnal mandaate kaksteist. Praegune keskerakondlasest linnapea Ljudmila Jantšenko sai sealjuures vaid 93 häält ning Odinetsa hinnangul pigem linnapeana uues võimuliidus ei jätka. “Tegelikult on ju võimalik ka selline koalitsioon, kus Keskerakonda üldse ei ole,” ütles Odinets ning lisas, et sel juhul oleks küll tegu väga õhkõrna liiduga, kus koostöö oleks ilmselt raske.