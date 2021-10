Vene eriüksuslaste punase bareti katsetel toimus väidetavalt massikaklus

Kots teatas, et punase bareti saamise katsete käigus veeti tšetšeeni eriüksuslasi autodel, kui nad oleksid pidanud jalgsi liikuma. Kotsi andmetel toimus selle tõttu massikaklus, mille olevat peatanud Venemaa rahvuskaardi eriotstarbeliste jõudude peavalitsuse ülem Igor Semiljak, vahendab telekanal Dožd.

Kotsi sõnul paarkümmed meest diskvalifitseeriti, aga lõpuks said nad kõik ikkagi punased baretid kätte. Seetõttu otsustasid teised eriüksuslased alates tänasest lõpetada barettide kandmise ja minna üle tavalistele sõjaväemütsidele.

Venemaa rahvuskaart lükkas teated konfliktist katsete ajal ümber. „Mõningase hämmastusega loeme uudiseid sellest, nagu oleksid Venemaa rahvuskaardi eriüksuste võitlejad täna punased baretid peast võtnud seoses väidetava ebaõige kohtumõistmisega eriüksuslaste võistlusel,” teatas rahvuskaardi esindaja Valeri Gribakin, kes märkis, et igasugustel võistlustel on alati emotsioone, ja lisas, et massikaklust ei toimunud.