Politsei pidas Tallinnas kinni kaks ebaseaduslikult Valgevene kaudu saabunud Iraagi kodaniku

Politseinikud soovisid kontrollida kahe mehe dokumente reede ennelõunal Ülemiste piirkonnas. Selgus, et 24- ja 27-aastastel meestel ei olnud õigust Eestis viibida, nad tuvastati Läti rahvusvahelise kaitse taotleja kaartide alusel.

Politseinikud viisid Iraagi kodanikud kinnipidamiskeskusesse, kus selgitasid välja, et mehed olid Euroopa Liitu jõudnud augustis, kui ületasid ebaseaduslikult Valgevene-Läti piiri. Pärast seda, kui Läti piirivalvurid nad tabasid, paigutati mehed sealsesse majutuskeskusesse, kust nad eelmisel nädalal omavoliliselt lahkusid.

Tänaseks on PPA saanud kohtult loa meeste kinnipidamiseks kuni kaheks kuuks ning teeb koostööd Lätiga nende tagasisaatmiseks.

Aru märkis, et politsei kontrollib alates suvest täiendavate jõududega reisijaid ja sõidukeid Põhja-Eesti sadamates ning Lõuna- ja Lääne Eestis. „Rändesurve Valgevenest püsib endiselt kõrge. Samuti on Lätis, Leedus ja Poolas majutuskeskustes endiselt väga palju inimesi, kes võivad soovida kasutada Eestit läbirändeks Soome või Rootsi,“ selgitas Aru. „Teeme omalt poolt kõik, et Eestit ei saaks ebaseadusliku rände transiitriigina kasutada.“