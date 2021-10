Uus koalitsioon koos? Raimond Kaljulaid lubab, et sotsid ei osale Keskerakonna vastases kambakas

"Kohalikud valimised Tallinnas võitis Keskerakond. Keskerakonna esinumber, linnapea Mihhail Kõlvart sai ka isiklikult väga tugeva mandaadi jätkamiseks linnapeana. Selles olukorras peavad sotsiaaldemokraadid võimatuks minna kaasa nn “kambaka” tegemisega valimised võitnud erakonnale. Ütlen väga selgelt: mingit kambakat ei tule. Samuti ei ole praktiliselt võimalik ette kujutada maailmavaateliselt nii erinevate erakondade koostööd. Viie osapoolega ning volikogus napi kahehäälelise enamusega koalitsioon ei suudaks pakkuda Tallinnale head juhtimist. Tallinna linna ees on suured väljakutsed. Uus linnavalitsus peab kohe hakkama tegutsema. Koroonakriisi kiire süvenemine tähendab suuri raskusi paljudele Tallinna peredele ja ettevõtetele. Linn peab inimesi aitama.

Keeruline saab olema järgmise aasta eelarve koostamine, arvestades hinnatõuse, ning samuti peab kiiresti edasi liikuma oluliste investeeringutega, nagu näiteks Tallinna Haigla.

Selles olukorras ei pea meie võimalikuks minna kaasa poliitmängude ja intriigidega, mille eesmärk on valimiste võitja kõrvale jätmine. Nii tehti 2019. aastal ja see ei olnud õige. Seega saab Keskerakond võtma initsiatiivi ning liikuma edasi linnavalitsuse moodustamise suunas. See on kõigi tallinlaste huvides."