Eesti Ekspressi peatoimetajaks saab Merili Nikkolo

„Tänu ja kummardus Erikule, et ta vedas viis ja pool aastat Eesti kõige kuulsusrikkamat toimetust. Ta alustas Ekspressi toimetuses digipöördega, aitas kolleegidel võita ajakirjanduspreemiaid ja hoidis kõik need aastad arvamuslugude latti kadestamisväärselt kõrgel. Nüüd avaneb Erikul võimalusel keskenduda 100% loomingulisele tööle ning ta erakordne ühiskonna-tunnetus ja oskus seda kõike kirjeldada jääb Eesti Ekspressi igapäevaosaks ka edaspidi,“ lausus Ekspress Meedia juhatuses toimetuste eest vastutav Urmo Soonvald.

Erik Moora sõnul on ligi kuus aastat peatoimetajana väga pikk aeg nii talle endale, aga kindlasti ka toimetusele. „Need on olnud hoogsad aastad ja Eesti parimad ajakirjanikud Eesti Ekspressist on selle aja jooksul teinud oivalist ajakirjandust, mille kinnituseks on kolm Bonnieri preemiat ja palju oma aasta parimaid ajakirjanduslikke lugusid kõige erinevamates žanrides ning digitellijate ja -lugejate arvu mitmekordne kasv,“ kinnitas Moora. „Aja möödudes kärbus kihk administreerida, korraldada ja vormistada ning pead tõstis soov ise olulistesse teemadesse ja inimestesse põhjalikumalt süveneda, kui jõuab üks peatoimetaja. Ning mis seal salata – pisut pere- ja tervisesõbralikum töörütm ei teeks ka liiga.“

Eesti Ekspressi uus peatoimetaja Merili Nikkolo töötab Ekspress Meedias tasulise sisu juhina 2020. aasta suvest.

„Kahtlemata on Ekspressi peatoimetaja väga vastutusrikas amet. Ekspress on olnud ja peab ka edaspidi olema uuriva ajakirjanduse lipulaev, mis on julge, eksperimenteeriv, analüüsiv ja nutikas. Peame olema teenäitajad Eesti ajakirjanduses,” sõnas ta. „Väärt sisu sünnib tugeva ja motiveeritud toimetusega ning Ekspressis on selleks kõik eeldused olemas - seal töötavad kogenud ja informeeritud ajakirjanikud, kes valdavad briljantselt kõiki žanre.“