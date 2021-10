Liina Kersna: valitsus arutab homme koolides lihtsustatud karantiinikorra muutmist

“Teisipäeval tuleb valitsuses arutlusele, kuidas saaksime lihtsustatud karantiini meetmeid koolides edaspidi rakendada. Kohtusin koolijuhtide ühendusega, nemad olid samuti valmis pingutama, et koole avatuna hoida," märkis Kersna Delfile.

Kersna sõnas, et olukorras, kus 12-aastased ei saa vaktsineerida ja nende nakatumisnäitajad on kõrged, hakatakse valitsuses arutama muuseas ka sellele vanusegrupile testimise laiendamist. Lisaks märkis ta, et koolivaheajalt tulles otsitakse võimalust koolides teha mitte lausalist testimist, vaid pidada silmas just nimelt pigem mittevaktsineeritud õpilaskonda.

“Vaktsineerimata õpilased kannavad viirust edasi oluliselt kõrgema tõenäosusega kui vaktsineeritud õpilased,” ütles Kersna.

Täpset plaani teisipäeval arutletava kohta ta ei avanud - detailid ootavad diskussiooni.

Novembris suurem pookimislaine

Kersna peab koolide puhul suurimaks probleemiks vaktsineerimata laste suurt osakaalu - alla 12-aastased õpilased ei saa ju end kaitsepookida.

“Nendes koolides, kus vaktsineeritus on kõrge, on näha, et seal lapsed ei haigestu ja kool saab hästi toimida,” sõnas minister. “Õpetajate puhul näeme teistsugust trendi: nende puhul nakatuvad ka vaktsineeritud õpetajad ja teame et AstraZeneca tõhusus on ajas langenud. Seepärast ka otsus, et õpetajad saavad kohe tõhustusdoose. Ja see on hästi oluline, et õpetajad seda võimalust kasutaksid.”

Kersna eeldab, et õpetajate seas on huvi kolmandate dooside vastu väga kõrge.

Hetkeseisuga pole siiski palju õpetajaid, kes tõhustusdoosi saamiseks kvalifitseeruksid - enamjaolt lõpetati oma vaktsineerimiskuur kõige varasemalt kevadkuude lõpuks. Esimest suuremat õpetajate vaktsineerimise lainet on seetõttu oodata novembrikuus.

Kersna märkis, et uuris võimalusi ka selle kohta, kas oleks haridusvaldkonnas võimalik erandkorras ka peale 5-kuulist perioodi kolmas doos õlavarde süstida. Ekspertkomisjon märkis, et nii siiski ei saa - müügiluba anti tõhustusdoosidele minimaalselt 6-kuise vaheperioodi puhul.

Kersna väljendas Delfile uskumust, et õpetajate seas on kolmandate dooside järele tugev nõudlus.

“Koolijuhtide Ühendusega kohtudes [eelmise reedel - toim.] sain küll tagasisidet, et õpetajad väga ootavad tõhustusdooside saamist,” märkis Kersna. “Õpetajad võitlesid väga tugevalt möödunud kevadel, et saaksid eesrindetöötajatena eelisvaktsineerimise. Usun, et need, kes on vaktsineeritud, huvituvad suure tõenäosusega ka tõhustusdoosist.”