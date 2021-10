Läti kiirabi juht: kui nakatumine ei vähene, on vältimatu arstiabi andmine piiratud

Cipule sõnul tuli möödunud nädalavahetusel ette, et haiglate juurde tekkisid kiirabiautodest järjekorrad. Praegu teevad haiglad kõik võimaliku, et leida koroonapatsientidele täiendavaid voodikohti, aga on ka haiglaid, kus neid ei ole leitud. Ja probleem tuleb lahendada sel nädalal, kinnitas Cipule, vahendab LSM.

„Lätis on võimalik 1500 täiendavat voodikohta Covid-19 haigetele. Me kõik saame aru, et see arv ei ole lõpmatu,” ütles Cipule. „Me läheneme sellele näitajale kiiresti. Ja süsteemi ülekoormus mõjutab üldist meditsiiniteenuste osutamist ja kvaliteetse abi andmist. See ei tähenda enam ravimist nagu varem.”

Võimalusi erakorralise vältimatu abi andmiseks tuleb varsti kokku tõmmata.

Cipule sõnul on praegu haiglate üldine koormus üle 80%.

Vastates küsimusele, millise otsuse peab langetama täna kogunev kriisinõukogu, ütles Cipule: „Ma loodan, et eksperte võetakse kuulda ja nende ettepanekud võetakse vastu, ükskõik kui ebapopulaarsed need ei oleks.” Cipule ootab, et tervishoiuminister Daniels Pavļuts toetaks karme nõudeid viiruse ühiskonnas levimise piiramiseks.

„Praeguseks kriisiks ei olnud valmis keegi – ei arstid, ei poliitikud, ei ühiskond,” rõhutas Cipule, märkides, et lähikuud tulevad rasked ja paljud inimesed kannatavad meditsiiniteenuste ebapiisavuse tõttu.

Samuti rõhutas Cipule, et vaktsineerimine Covid-19 vastu on ainuvõimalik võitlus viiruse vastu. „Viirusel ei ole meie emotsioone vaja. See kandub inimeselt inimesele üle ja saavutab oma isiklikke eesmärke. Ei tohi arvesse võtta emotsioone või teisi aspekte. Ainult vaktsineerimine aitab.”

Tänasest peatati Läti haiglates plaaniliste meditsiiniteenuste osutamine.