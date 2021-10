GRAAFIK | Haiglaravi vajab 408 koroonapatsienti, suri kolm nakatunut

Pildil on AstraZeneca vaktsiin Vaxzevria. Foto: Argo Ingver

18. oktoobri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 309 inimest, kellest on vaktsineerimata 213 ehk 68,9% ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 96 ehk 31,1%. Kokku on haiglas 408 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 99 on haiglas muude haiguste tõttu, kuid osutusid testimisel positiivseteks.