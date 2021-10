Läti tervishoiuminister: haiglatel tuleb varsti valida, kes ellu jääb

Pavļuts ei nimetanud konkreetseid ettepanekuid, mida ta kavatseb valitsusele esitada, aga ütles, et võimalikud otsused on juba teada, näiteks kaugõpe koolides, koolivaheaja pikendamine, teisejärgulise tähtsusega poodide sulgemine, kõigi ürituste ärajätmine siseruumides ja õhtune komandanditund, vahendab Läti Delfi.

„Me oleme öelnud, et püüame mitte piirata vaktsineerituid, oleme öelnud, et püüame õppetööd läbi viia silmast silma, aga praegu oleme me kuristiku äärel,” ütles Pavļuts, märkides, et haiglatel tuleb varsti valida, kes ellu jääb ja kes mitte.

Pavļuts rõhutas, et Läti tervishoiusüsteem on katastroofi äärel. Lisaks sellele on arstidel tekkinud tunne, et ühiskond ja valitsus on asetanud koroonakriisi kogu raskuse nende õlule.

Pavļuts märkis, et pärast eelmiste piirangute kehtestamist muutus ühiskonna käitumine minimaalselt: ühistransport on endiselt täis, inimesed tunglevad poodides endiselt, üleskutseid töötada kodus kuulda ei võeta. Seetõttu on praegu peamine ülesanne kontaktide vähendamine. Poliitikud valivad meetodid, mida saab rakendada ja kontrollida.

Pavļuts väljendas rahulolematust olukorra üle, kus ainult tervishoiuministeerium peab piirangutest rääkima, aga teised ministeeriumid töötavad ainult juristidena oma valdkondades ja otsivad erinevatele ettepanekutele vastuväiteid.