Hispaania peaminister lubas prostitutsiooni ebaseaduslikuks muuta

Prostitutsioon dekriminaliseeriti Hispaanias 1995. aastal ja 2016. aastal hindas ÜRO, et sealse seksitööstuse väärtus on 3,7 miljardit eurot, vahendab BBC News.

2009. aasta uuring näitas, et üks kolmest Hispaania mehest oli seksi eest maksnud.

Teine samal aastal avaldatud raport näitas, et neid võib olla isegi 39% ja ÜRO 2011. aasta uuringus nimetati Hispaaniat suuruselt kolmandaks prostitutsioonikeskuseks maailmas pärast Taid ja Puerto Ricot.

Prositutsioon on praegu Hispaanias reguleerimata ning neile, kes pakuvad omal vabal tahtel seksuaalteenuseid, ei ole ette nähtud mingit karistust, kui see ei toimu avalikus ruumis. Sutenöörlus või teenuse vahendamine seksitöötaja ja kliendi vahel on aga ebaseaduslik.

See tegevusvaldkond on pärast dekriminaliseerimist õitsenud ja tavaliselt hinnatakse, et Hispaanias töötab prostituudina umbes 300 000 naist.

2019. aastal andis Sánchezi erakond enne valimisi lubaduse prostitutsioon ebaseaduslikuks muuta. Seda nähti katsena püüda naisvalijate hääli.

Kaks aastat pärast valimisi ei ole aga veel mingit seaduseelnõu esitatud.

Hispaania praeguse süsteemi toetajad ütlevad, et see on toonud suurt kasu prostituutidena töötavatele naistele ja muutnud elu nende jaoks ohutumaks.

Samas on viimastel aastatel kasvanud mure naiste potentsiaalse smugeldamise pärast seda tööd tegema. 2017. aastal tegi Hispaania politsei inimkaubandusevastastes operatsioonides kindlaks 13 000 naist ja teatas, et vähemalt 80% neist ekspluateeriti nende tahte vastaselt kolmanda osapoole poolt.