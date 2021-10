SUUR RÕÕM ja KAOTUSE VIRIL NAERATUS: valik valimispidude hetki pildis

"Seekord on see hinnang 38 mandaati, mis on samuti võit Tallinnas ja kohustab vastutust kandma," lausus Jüri Ratas.

Mihhail Kõlvart oli aga konkreetsem: "See ei olnud see tulemus, mida soovisime. Ma arvan, et meil oli see õigus arvata, et see toetus tuleb suurem. Me oleme teinud suure töö ära ja inimesed on seda märganud. Suuremas plaanis oleme kaotanud, aga mitte selles plaanis, et tegemine midagi valesti," tõdes Kõlvart. Vaata videost!