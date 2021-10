Priit Toobali minevik valijaid ei takistanud. Toobal võitis Põhja-Sakala vallas valimised

"Ükski inimene ei tohiks ega saakski uhkust tunda, et teda on kohtus süüdi mõistetud," tõdes ta. 2015. aastal mõistis riigikohus Toobali lõplikult süüdi eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises ja ametialases võltsimises. Ta meenutas toda perioodi. "Viimane aasta oli väga keeruline. Karussell, milles oli raske tiirelda. Tagantjärele mõtlen, et võinuks varem kõrvale astuda." Ta viitas, et jätkas ka PR-nõustajate ja osade erakonnakaaslaste soovil. "Rääkisin sellist juttu, mis sel hetkel vajalik."

Edgar Savisaar raius nelja aasta eest, et on puhas kui prillikivi. Toobal aga teda ennast puudutavate otsustega ei vaidle ja tõdeb, et Eesti on õigusriik. "Olen karistuse ära kandnud ja püüdnud eluga edasi minna. Isegi poliitikud on väärt teist võimalust."