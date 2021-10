Kõlvarti, Raiki ja EKRE pidu – Ratase ning sotside krahh – pealtvaatajaks Helmed, Reform ja Eesti 200

4. Kohalikul tasandil on EKRE hoog suur, Eesti 200 sai märgi maha

EKRE on suuremates linnades va Narva kindlalt volikogus sees ja omab tugevat positsiooni. Võrreldes eelmiste kohalike valimistega kasvatas EKRE oma toetust tublisti. See ei taga neile aga veel igal pool koalitsiooni pääsemist. Eesti200 on nüüd suuremate linnade volikogudes hästi esindatud (vaata nende tulemusi kaardilt), partei peamine väljakutse on kuskil ka võimule saada, milleks reaalne šanss näib olevat Tartus ja Narvas.

5. Sotse ootab ilmselt juhivahetus

6. Rohelised hävisid valimistel totaalselt



See tähendab, et keskkonnateemade kilbiletõstmine jääb Eesti peavoolu poliitikas teiste erakondade ülesandeks. Rohelised on mitmetes Euroopa riikides suure poliitilise kaaluga erakond, hea näide on kasvõi hiljutine valimisedu Saksamaal. Aeg on asjad kokku pakkida, kui samamoodi tahetakse edasi minna.