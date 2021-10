Maarahvas loeb! EKRE oli tänavu poole edukam kui eelmistel kohalikel valimistel

Siiski on Keskerakond üldises vaates teinud teistest kõrgema tulemuse. Ka erakonna esimees Jüri Ratas valimispeo kõnes mingit kaotust ei tunnistanud. Samas Kõlvart jällegi nentis, et kuigi tulemus sai hea, siis suuremas plaanis kaotati palju.

Suure tõusu tegi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes võttis enda jaoks rekordilised 76 247 häält. See on Eesti lõikes neljas tulemus ning kindlasti on tegu märgilise muutusega Eesti valijate eelistustes. EKRE kannul sammus Isamaa, kes tegelikult sai sel korral suisa 1951 häält rohkem.