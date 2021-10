VIDEO | Mihhail Kõlvart: Suures plaanis me kaotasime. Anname nüüd võimaluse võitjatel end tõestada

"Loomulikult oli (meil) hea tulemus, aga see ei olnud see tulemus, mida me soovisime. Ma arvan, et meil oli õigustatud ootus eeldada, et see toetus tuleb suurem. Me kõik olime tänavatel viimased kaks kuud. See koguprotsent on suurem kui 2017. aastal, aga kohtade arv on väiksem," sõnas ta. Nimelt sai Keskerakond 2017. aastal 44,4% häältest võrreldes selle korra 45,5%, kuid kuna joone alla jäi vähem kandideerijaid, kaotas Keskerakond volikogus kohti.