VIDEO | Katri Raigi valimisliit võitis Narvas valimised. Raik: oleksin olnud rahul, kui oleksime saanud rohkem hääli

Raik tunnistas, et juba käivad läbirääkimised koalitsiooni moodustamiseks. Kellega? „Seda ma teile küll praegu ei ütle,“ vastas ta.

Delfile teadaolevalt pidas Raik kõnelusi Eesti 200-ga.

Isikliku tulemusega on Raik rahul. „Ma pean ausalt ütlema, et ma oleks õnnelikum olnud ja mu süda oleks rohkem rahul olnud, kui me oleks saanud mitte 15, vaid 16 kohta linnavolikogus,“ rääkis Raik. Ta põhjendas, et nii oleks olnud lihtsam läbirääkimisi pidada. „Me tahame ju stabiilset linnavõimu, millel on märkimisväärne enamus,“ ütles ta.

Kellega Raigi valimisliit koalitsiooni moodustab?

„Me oleme väga selgelt välja öelnud, et me ei tee koostööd Keskerakonnaga koalitsioonis,“ ütles Raik enne lõplike tulemuste saabumist. „Muidugi, volikogu saalis peame me kõik koostööd tegema ja ma väga loodan, et selles volikogu koosseisus ei ole opositsiooni ja koalitsiooni vahel nii ranget piiri, kui oli viimases koosseisus.“

Raik ütles, et tema valimisliit tahab anda pärast pikka Keskerakonna valitsemist Narvale uue hingamise ja kiirema arengu.

Raik rääkis, et ta ei mõista, miks vene inimesed lasevad end hullutada EKRE jutust, kuid lisas, et saab sellest samas ka aru. „EKRE siin Ida-Virumaal ütleb selgelt välja: meie tahame põlevkivitööstuse jätkumist, meie ei taha siia ukrainlasi ja meie oleme LGBT vastu,“ loetles Raik ja sõnas, et need seisukohad on inimestele lihtsasti arusaadavad.

Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond) ütles enne tulemuste selgumist Delfile, et kui EKRE saab Narvas volikokku ja Keskerakonnal tekib võimalus moodustada mingi koalitsioon, siis võivad nad hakata koostööd tegema.